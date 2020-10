Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmeria București a transmis, joi, in legatura cu imaginile in care apar persoane in incaperea in care erau depozitate voturile, ca aceasta a fost desigilata la cererea președintelui Biroului Electoral Sector 1 și s-a intocmit, de fiecare data, un proces verbal, conform Mediafax.Citește…

- In legatura cu evenimentul din data de 30 septembrie a.c. privind patrunderea mai multor persoane in incinta Biroului Electoral al Sectorului 1, Direcția Generala de Jandarmi a Municipiului București face urmatoarele precizari:„Incaperea in care sunt depozitate materialele electorale este…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, reacționeaza la scandalul fraudelor electorale care a izbucnit dupa alegerile locale și a scris, pe pagina sa de Facebook, ca ramane „foarte atent” la ce se intampla. „Am fost si raman foarte atent la tot ceea ce se intampla in contextul acestor alegeri si,…

- Curtea de Apel Bucuresti va dezbate luni cererea DIICOT de redeschidere a anchetei impotriva sefilor Jandarmeriei in dosarul ’10 august’, noteaza Agerpres.Saptamana trecuta, CAB a amanat pentru luni discutarea acestei cereri. Conform deciziei instantei, sefii Jandarmeriei implicati in acest caz vor…

- Redeschiderea urmaririi penale in cazul fostilor sefi din Jandarmerie Foto: Agerpres. Procurorul sef al DIICOT, Giorgiana Hosu, a infirmat partial marti solutia de clasare a dosarului ''10 august'' si a dispus redeschiderea urmaririi penale în cazul fostilor sefi din Jandarmerie.…

- Polițiștii din București au dat in weekend 200 de amenzi pentru nerespectarea normelor anti-Covid in Capitala. Majoritatea sancțiunilor a fost pentru nepurtarea maștii de protecție. In intervalul 31 iulie -02 august a.c., polițiști ai Direcției Generale de Politie a Municipiului București, cu sprijinul…

- Un barbat in varsta de 34 de ani a fost retinut de politisti, dupa ce ar fi furat dintr-o locuinta din Sectorul 1 al Capitalei bijuterii si ceasuri in valoare de aproximativ 62.000 de euro. ''Luni, 13 iulie, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au retinut…

