- Unitatea Militara 0495 Jandarmeria Cernavoda a transmis un comunicat de presa legat de subofiterul care a folosit pistolul din dotare pentru auto pentru a se impusca.Marti 09 martie, la ora 7:47, un subofiter al Unitatii Speciale 72 Jandarmi Protectie Institutionala Cernavoda aflat in serviciu a folosit…

