Jale la o închisoare din Roma in Italia exista o, sa-i zicem instituție, Garantul deținuților, care are, dupa cum ii spune și numele, grija de deținuții din penitenciarele italiene. Adica, vegheaza ca acestora sa nu le fie incalcate drepturile și sa duca in detenție o viața in demnitate și liniște. O delegație de la aceasta autoritate a facut o vizita la inchisoarea Regina Coeli din Roma, in Secția a VIII-a, mai precis, care se afla la parter și unde sunt ținuți deținuții care au comis infracțiuni grave și care se afla in izolare. Drepturile omului, aici, susține Garantul deținuților, au fost total incalcate. In raportul intocmit,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista Roxana Hulpe de la Pro tv a fost ceruta in casatorie miercuri noapte de Bogdan Radulescu, unul dintre directorii festivalului Untold, transmite Monitorul de Cluj. Cererea in casatorie a avut loc pe Cluj Arena, stadionul unde astazi incepe UNTOLD 2022. „Cand trupul, dar și sufletul mi-au ingenunchiat…

- O inițiativa deosebita și frumoasa vine din Italia, de la Napoli. O scara a culturii, de fapt, prima scara a culturii, nu numai din Napoli, dar, dupa știința noastra, și din Italia. Nu e de colea sa urci cate o treapta și sa citești numele unei poezii, al unui roman, al unei fabule, al unui basm. Prima…

- Adjunctul ministrului rus de externe, Serghei Ryabkov, citat de agenția Interfax din Rusia afirma, dupa declarația data astazi de președintele american Joe Biden de a desfașura noi forțe militare in Europa, inclusiv in Italia, ca Rusia „nu va lasa lumea fara raspuns”. De asemenea, oficialul precizeaza…

- Un barbat s-a inecat luni dimineața in raul Dambovița, chiar in apropiere de Parcul Izvor din Capitala. Poliția a deschis o ancheta. Alarma a fost data in aceasta dimineața chiar in apropiere de parcul Izvor, unde in acest weekend a avut loc și un festival. Un echipaj SMURD a ajuns de urgenta la fata…

- Politistii de la Sectia 1 Craiova au dinspus retinerea unui barbat de 51 de ani, acuzat de furt si incalcarea ordinului de protectie. Potrivit oamenilor legii, pe data de 4 iunie, barbatul a blocat in trafic autoturismul condus de sotia sa, dupa care i-a sustras un telefon mobil. Si asta in conditiile…

- Ieri, dupa cum relateaza Corriere della Sera, parea o zi obișnuita la inchisoarea Regina Coeli din Trastevere, Italia. Dar firescul zilei a fost spulberat pe seara, cand doi deținuți din secția VII-a a acesteia au atacat un gardian și apoi s-au baricadat intr-o celula timp de doua ore. Barbații, un…

- Medicii din Spitalul Cardarelli din Napoli au efectuat, in ultimele zile, doua intervenții chirurgicale de excepție. Ei au extirpat de la doua femei doua tumori ovariene, una cu o greutate de 24 de kilograme și cealalta avand 17 kg. Prima operație a fost efectuata la o femeie in varsta de 65 de ani.…