Stiri pe aceeasi tema

- O romanca de 60 de ani a furat diamante in valoare de aproape 5 milioane de euro dintr-un magazin de bijuterii de lux din Londra, dandu-se drept expert in pietre prețioase și schimbandu-le cu pietricele de gradina, intr-un jaf extrem de sofisticat. Lulu Lakatos, care s-a nascut in Romania, dar traiește…

- O romanca a furat bijuterii de 5 milioane lire dintr-un magazin londonez. Hoața sexagenara este acuzata ca a sustras diamante in timp ce facea o evauare. Femeia, care pretindea ca este specialist in gemologe (ramura a mineralogiei, evalueaza și clasifica pietrele prețioase) este judecata pentru ca ar…

- Noapte magica la București ne-au oferit noua, romanilor, și milioanelor de microbiști, naționalele Franței și Elveției. A fost un meci in care visul calificarii a parut ca se implinește din nou pentru Cocoșul galic pana in minutul 80, cand Franța conducea cu 3-1.

- La Euro 2020, una dintre optimile de finala este gazduita de București. Luni seara, de la ora 22.00, pe Arena Naționala, va avea loc partida dintre Franța și Elveția. Selecționata „cocoșului galic” a sosit inca de vineri in Capitala, in frunte cu vedetele Benzema, Mbappe, Kante și Pogba. Antrenorul…

- Articolele semnate de jurnalistii francezi, in ultimele doua zile, au avut ecouri puternice in mass-media din Romania. Si au starnit furia iubitorilor de fotbal din tara, inaintea meciului din aceasta seara: Franta - Elvetia (ora 22.00, Pro TV).

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Frantei, Didier Deschamps, a declarat, duminica seara, intr-o conferinta de presa sustinuta cu ocazia meciului de pe Arena Nationala cu Elvetia din optimile EURO 2020, ca el si jucatorii sai au fost foarte bine primiti la Bucuresti si nu se pot plange de nimic.…

- Franta – Elvetia, luni, la ora 22.00, este cel mai important meci de la EURO 2020 pe care-l gazduieste Arena Nationala la acest turneu final. Problema „cocosilor” este ca vor fi incurajati de foarte putini suporteri, la Bucuresti. De ce? Din cauza prețurilor biletelor de avion. Un membru al Asociației…

- Asociatia Forestierilor din Romania (ASFOR) a inregistrat la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM) marca "Lemn Romanesc", prin care se doreste valorificarea produselor din lemn provenit din Romania, numai din paduri administrate sustenabil, exploatate de firme romanesti si valorificate transparent.…