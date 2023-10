Stiri pe aceeasi tema

- Orice incercare a Israelului de a ocupa din nou Fasia Gaza ar fi o „greseala grava”, a afirmat presedintele american, Joe Biden, intr-un interviu difuzat duminica, intr-un moment in care trupele israeliene se pregatesc pentru o probabila ofensiva terestra impotriva Hamas, noteaza AFP, preluata de Agerpres.

- Presedintele american Joe Biden a vorbit cu presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, si a promis ca SUA nu vor condamna civilii in Fasia Gaza pentru actiunile teroriste ale organizatiei Hamas impotriva Israelului.

- Presedintele american Joe Biden a promis ca va face „tot ce-i sta in putere” pentru a-i elibera pe cetatenii americani tinuti ostatici de Hamas, intr-un interviu din care un prim extras a fost difuzat vineri de CBS, potrivit AFP. Joe Biden a purtat vineri o discutie de la distanta cu familiile celor…

- De cand militanții Hamas au atacat și au intrat in Israel, sambata dimineața, un val de videoclipuri și fotografii care pretind sa arate conflictul au invadat rețelele de socializare, facand dificil pentru privitorii din intreaga lume sa deosebeasca faptele de ficțiune, scrie Associated Press intr-o…

- In cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele american Joe Biden, premierul israelian Benjamin Netanyahu a adus in discuție, in contextul unuia dintre cele mai grave atacuri asupra țarii sale din ultimele decenii, posibilitatea ca trupele israeliene sa intre in Fașia Gaza, iar liderul de la Casa…

- Atacul gruparii islamiste palestiniene a izbucnit pe fondul eforturilor lui Biden si ale echipei sale de a negocia un acord de normalizare intre Israel si Arabia Saudita si un pact de aparare americano-saudit.Biden a vorbit sambata la telefon cu premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru a-i oferi…