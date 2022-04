Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Vladimir Putin a participat duminica la o liturghie de Paste organizata de Biserica Ortodoxa Rusa, care a sustinut ferm „operatiunea militara speciala” a liderului de la Kremlin in Ucraina. Putin, imbracat intr-un costum albastru inchis, cu o camasa alba si cravata violet inchis, a stat…

- Meteorologii aduc vești bune pentru noaptea de Inviere, cand ploile se vor opri și doar izolat vor mai fi inregistrate precipitații. „Imediat cum intram in noapte, Dumnezeu ne ajuta pentru ca de Inviere nu vom avea fenomene rele. Vom avea un vant destul de liniștit și chiar temperaturi frumușele, undeva…

- Care sunt cele mai importante obiceiuri pe care trebuie sa le respecți in ziua de Paște? Lidia Fecioru susține ca daca ai un anumit obiect in buzunar de Inviere vei avea belșug și prosperitate. Bioenergoterapeutul a dezvaluit o serie de tradiții și superstiții din noaptea de Inviere și prima zi de Paște.…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a anuntat, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca in noaptea de Inviere mijloacele de transport in comun vor circula pana la ora 02.00. ‘In aceasta perioada de vacanta scolara, numarul mijloacelor de transport public este acelasi programat si pentru…

- Trenurile de metrou vor circula in noaptea de Inviere, la un interval de 10 minute intre orele 23:00 – 1:00 si la un interval de 20 de minute intre orele 1:00 – 5:00. Metrorex a anuntat miercuri programul circulatiei trenurilor de metrou pentru perioada Sarbatorilor Pascale. In zilele de 22, 23, 24…

- In intervalul 22-25 aprilie, trenurile de metrou vor circula pe toate magistralele, conform graficelor pentru zilele de week-end si sarbatori legale.In noaptea de Inviere, respectiv 23 spre 24 aprilie 2022, trenurile de metrou vor circula intre orele 23:00 – 1:00, la un interval de aproximativ 10 minute,…