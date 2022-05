Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 9 mai, incepand cu ora 20:30, in Log Out din Baia Mare are loc un show de stand-up comedy inedit. Invitații speciali sunt Adi Bobo și Jolt. „Dupa ce-au cucerit atat țara, cat și juriul de la iUmor, vin in orașul nostru pentru a ne povesti aventurilor lor. Daca ii știți, inseamna ca va […] Source

- Edilul Timișoarei a urcat pe scena in plin scandal legat de anularea unui concert pe care ar fi urmat sa-l țina, pe aceeași scena, interpret de manele Jador.Pe scena Filarmonicii Banatul din Timisoara a avut loc, duminica seara, spectacol folcloric ”Azi, la noi, canta tot natul” (toata lumea - regionalism/N.R.),…

- La Filarmonica din Timișoara se pregatea un concert al maneliștilor Jador și Aza Dau Moda, dar in urma unui scandal acesta a fost anulat. Directorul interimar, Ovidiu Andriș, a declarat presei ca anunțatul concert nu va mai avea loc. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- "In ultima vreme, m-au sunat majoritatea televiziunilor din tara pe subiectul ca Filarmonica de la Timisoara nu m-ar lasa pe mine sa cant acolo. Primarul am inteles ca nu a fost de acord si cu o fata care a facut consiliu", a spus Jador.Cantarețul s-a simțit ofensat dupa ce concertul de la Filarmonica…

- O cheama Andra și este un „ghemotoc” de fata. De altfel, daca ai sa-i citești caietul cu „glume in engleza” ai sa vezi ca rade de inalțimea ei. Nu e singurul lucru care te face sa razi. Situațiile de zi cu zi sunt preferatele ei, iar prietenii, colegii și intamplarile prin care trec aceștia sunt subiecte…