- Gabriela Prisacariu a fost cea care a facut un anunț trist pe rețelele de socializare. Atat ea, cat și Dani Oțil obișnuiesc sa impartașeasca fanilor din mediul online ceea ce se intampla nou in viața lor. De aceasta data, vestea pe care vedeta a dat-o, nu a fost deloc una buna.

- O explozie puternica a avut loc in aceasta dupa-amiaza intr-o casa din localitatea Calan, județul Hunedoara. Un barbat de 60 de ani a fost ranit. Pompierii au gasit in locuința un barbat de 60 de ani, inconștient, care a fost extras și preluat de echipajul de prim ajutor. Dupa administrarea de oxigen…

- Trei persoane, intre care un agent de politie si un elev al Scolii de Politie „Vasile Lascar” Campina, au fost ranite intr-un accident de circulatie care a avut loc luni dupa-amiaza pe soseaua care face legatura intre municipiile Deva si Hunedoara, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)…

- Astazi, in jurul pranzului, o mașina de poliție a fost acroșata de un autoturism in fața Primariei din Țauții Magherauș. Din fericire, nu a suferit nimeni nici o rana, dar mașina de poliție era in misiune, avand semnalele acustice și luminoase aprinse. Source

- Joi seara, un echipaj de poliție din cadrul Politiei municipiului Vatra Dornei – Compartimentul Rutier, in timp ce se aflau in serviciul de patrulare si control al traficului rutier pe strada Unirii din Vatra Dornei, in cadrul unei actiuni proprii pentru combaterea conducerii vehiculelor sub influenta…

- Pe langa cei patru morți, au fost și patru persoane ranite grav in urma accidentului rutier din Iași, cand o mașina care circula cu viteza a lovit o cladire, ricoșand intr-o autoutilitara cu muncitori de la compania municipala de mentenanța a drumurilor. Printre aceștia și șoferița de 39 de ani care…

- La incercarea de a evita lovirea unui caine, care a ieșit in trafic, mașina de serviciu a Poliției de Frontiera a fost implicata intr-un accident rutier. Incidentul a avut loc in dimineața zilei de luni, 13 iunie, in localitatea Branza, raionul Cahul.

- La data de 26 mai, in jurul orei 14:45, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Ploiești- Biroul Rutier au fost sesizați despre faptul ca pe Șoseaua Vestului din municipiu a avut loc un accident rutier. Din primele verificari a reieșit faptul ca o femeie in varsta de 35 de ani care se…