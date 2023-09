Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 3 septembrie, incepand cu ora 20:30, pe tramvaiul platforma din Piața Unirii va avea loc un concert in interpretarea lui Jacqueline Kohl – voce și Lucas Kohl – pian. Momentul muzical va consta in reinterpretarea unor piese moderne cunoscute in stilul jazz și swing. Cei doi frați sunt studenți…

- Poftiti la muzica. Duminica, 20 august, aveti intalnire cu Vocea Romaniei, pentru un nou concert pe tramvaiul platforma din Piața Unirii. Andreea Vlas și Dragoș Moldovan, caștigatorul de la Vocea Romaniei 2019, vor susține un concert acustic in Piața Unirii, acompaniați de Edi Argalas (pian) și Andrei…

- Sambata, 12 august, incepand cu ora 20:00, pe tramvaiul platforma din Piața Unirii va avea loc un concert de muzica ușoara și jazz in interpretarea artistei Reissa Cristina Peștenaru. Reissa este absolventa a școlii de muzica Filaret Barbu din Lugoj, unde a studiat pian și teorie muzicala timp de 8…

- Un BMW X5 a blocat vineri dupa-amiaza linia de tramvai 32 pe Soseaua Alexandriei, pe sensul spre Depoul Alexandriei.Linia de tramvai 32 a fost blocata de BMW-ul parcat neregulamentar in jurul orei 15:15, iar calatorii au fost nevoiti sa parcurga ultima statie pe jos.STB a anuntat incidentul pe pagina…

- Dupa serile de muzica clasica la chitara și de teatru, sambata, 22 iulie, incepand cu ora 20.00, pe platforma instalata de STPT in Piata Unirii va avea loc un concert de muzica cu folk cu Adrian Ilie. Serile culturale organizate de STPT in Piata Unirii, continua, sambata seara, cu un concert de folk.…

- Joi, 13 iulie, de la ora 20:00, pe tramvaiul platforma din Piața Unirii va avea loc un spectacol de teatru cu piesa „Sigur nu Godot” dupa Matei Vișniec. Spectacolul, montat dupa „Ultimul Godot” al lui Matei Vișniec, este prezentat ca o dezbatere intre dramaturg și personaj despre soarta teatrului și…

- Veteranii muzicii experimentale romanești, Makunouchi Bento, vor susține un inedit concert la sfarșitul acestei saptamani in capitala Serbiei, Belgrad, evenimentul fiind inclus in cadrul spectacolului numit Live Soundtrack 72. Platforma experimentala din țara vecina se afla intr-un turneu in luna iunie…