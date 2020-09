Stiri pe aceeasi tema

- Jackie Stallone, mama celebrului actor Sylvester Stallone, și-a dat ultima suflare la varsta de 98 de ani. Jackie a fost un celebru astrolog și mama a trei baieți. Aceasta a fost casatorita de trei ori.

- Jackie Stallone a fost cunoscuta mai ales ca medium si a scris mai multe carti despre astrologie. A fost campioana de fitness si figura importanta din spatele G.L.O.W., companie de wrestling feminin, celebra in anii 1980. Jacqueline Frances Labofish s-a nascut pe 29 noiembrie 1921, in Washington D.C.…

