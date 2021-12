Stiri pe aceeasi tema

- Barbat de 33 de ani, condamnat la 1 an si 6 luni de inchisoare pentru conducere fara permis si sub influenta alcoolului.Barbatul a fost depistat de politistii din cadrul Politiei orasului Murfatlar. Persoana in cauza a fost escortata si incarcerata in Penitenciarul Poarta Alba.Mai multe detalii in comunicatul…

- O comisie de ancheta parlamentara (CPI) a Senatului brazilian a cerut miercuri inculparea presedintelui Jair Bolsonaro pentru zece infractiuni "intentionate" in timpul pandemiei de COVID-19, printre care si cea de "crime impotriva umanitatii", relateaza AFP, potrivit Agerpres. Raportul CPI privind…

- Angajati ai Netflix vor protesta saptamana viitoare fata de un spectacol, considerat transfob, al celebrului umorist Dave Chappelle, pe care platforma de streaming il difuzeaza, a anuntat presa americana. In spectacolul sau "The Closer", umoristul afirma ca "genul este un fapt", si critica lucrurile…

- Intr-un reportaj, The New York Times incearca sa gaseasca o explicație pentru care acest serial, presarat cu scene extrem de sangeroase, a devenit un fenomen. In ”Squid Game”, 456 de persoane indatorate și disperate, din comunitațile marginalizate din Coreea de Sud, sunt ademenite intr-un joc de supraviețuire…

- Netflix a facut publice cifrele de audienta privind cele mai populare filme si seriale disponibile in cadrul platformei, o mutare rara pentru compania americana, informeaza News.ro. In cadrul editiei de anul acesta a conferintei Code, Ted Sarandos, seful pe partea de continut la Netflix, a…

- Era sperjuriștilor. Unul dintre momentele ce genereaza in sufletul romanilor revenirea mișcatoarelor trairi ale copilariei, cand nu-și puteau stapani lacrimile lecturand „Puiul” lui I. Al. Bratescu-Voinești sau „Moartea Caprioarei” lui Nicolae Labiș este, fara indoiala, acela al depunerii juramantului…