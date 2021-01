Antreprenorul chinez Jack Ma, fondatorul companiei de tehnologie Alibaba, a fost vazut miercuri pentru prima data in public de la sfarsitul lui octombrie, intr-un mesaj video distribuit de media de stat, relateaza Reuters si dpa. In filmul de 50 de secunde, Jack Ma (56 de ani) este vazut adresandu-se unui grup de 100 de invatatori din zone rurale. Compania si fundatia sa de caritate au confirmat ca Ma a luat parte la o ceremonie online in cadrul unui eveniment anual consacrat invatatorilor din sate. El a anuntat cu acest prilej ca isi va extinde activitatile filantropice. "In aceste zile, am studiat…