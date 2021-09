CFR Cluj a fost invinsa, joi seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa ceha Jablonec. intr-un meci din prima etapa a grupei D a Conference League. In minutul 19, oaspeții au avut prima ocazie prin atacantul Billel Omrani. Francezul a șutat peste poarta din lovitura libera. Jablonec a replicat dupa un minut, cand Pilar a trimis cu pamantul de la marginea careului, dar Balgradean a respins. Portarul CFR-ului s-a evidențiat și doua minute mai tarziu. Cea mai importana faza a confruntarii s-a consumat in minutul 49. Balgradean a ieșit greșit la o centrare, iar Camora a respins mingea cu mana.…