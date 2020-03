J Balvin lanseaza mult-asteptatul album “COLORES” J Balvin lanseaza astazi, 20 martie, albumul cu numarul patru din cariera, “Colores”, si prezinta in acelasi timp si videoclipul piesei “Amarillo” (Galben). Albumul prin care Balvin revine la stilul reggaeton care l-a consacrat, “Colores”, este lansat la doi ani distanta de “Vibras”, material discografic prezentat de J Balvin in 2018. Totodata, materialul este lansat cu cateva zile inainte ca J Balvin sa devina artistul latin din urban cu cele mai multe single-uri no. 1 in topul latin. Vizualurile si directia creativa a albumului “Colores” au fost realizate de catre Takashi Murakami, care a creat… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

