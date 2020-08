J Balvin dezvăluie la gala Premiilor Juventud 2020 că se recuperează de COVID-19 Artistul columbian J Balvin a anuntat joi, cu prilejul transmiterii Premiilor Juventud, ca se recupereaza dupa ce a fost diagnosticat cu boala COVID-19, care "l-a afectat serios", motiv pentru care a trimis un mesaj de avertisment cu privire la coronavirus, relateaza EFE. Intr-un mesaj video transmis din vila sa din orasul columbian Medellin pentru a multumi pentru primirea premiului, artistul a spus ca a trecut "prin zile grele" si "foarte complicate" si a subliniat ca pandemia "nu este o gluma si nici o poveste mediatica", lansand totodata un apel in care i-a indemnat pe tineri sa se fereasca… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

