J Balvin a lansat mult-asteptatul album – „Vibras” Superstarul columbian J Balvin isi continua in mod magistral proiectul de a globaliza reggaeton-ul, prin lansarea albumului pe care o lume intreaga il asteapta cu sufletul la gura, „Vibras”. Prin single-uri precum „Mi Gente” si „Machika”, Balvin a incercat sa promoveze in peisajul international limba spaniola si cultura latina iar numarul uluitor de stream-uri si vizualizari pare a fi dovada clara a succesului care incununeaza acest demers. „ Ideea din spatele acestui album si a titulaturii sale a venit in momentul in care am vazut ca a creat o punte de legatura intre toate audientele lumii, facandu-ma… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

