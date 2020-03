Stiri pe aceeasi tema

- Italia este cea mai afectata tara europeana de pandemia de coronavirus, insa italienii izolati in case au gasit o solutie pentru a trece mai usor prin masurile dure impuse: au iesit la balcoane pentru a dansa si canta. Imaginile au devenit virale.Pandemia de coronavirus a facut 250 de victime in ultimele…

- Italia se afla de cateva zile in carantina totala. Oamenii au voie sa iasa doar daca au o urgența bine intemeiata sau doar daca merg la cea mai apropiata farmacie sau cel mai apropait magazin alimentar. Cu toate astea, solidaritatea italienilor este cu adevarat impresionanta. Deși fiecare in case, italienii…

- Italia este, fara doar și poate, un adevarat Wuhan al Europei. Peste 1000 de persoane și-au pierdut viețile din cauza coronavirusului, iar alte peste 12 000 au fost infectate, insa oamenii nu-și pierd speranța.

- Imagini impresionante au fost distribuite de mai multi romani pe retelele de socializare. Locatarii mai multor blocuri dintr-un cartier rezidential din Napoli au iesit in miez de noapte la geamuri si balcoane si au inceput sa cante. "Trebuie sa ramanem uniti! Responsabili si uniti!".

- Sute de constanteni s au intors in aceste zile acasa din zone de risc de pe mai multe continente si au intrat in autoizolare la domiciliu. In localitatea constanteana Cuza Voda au ajuns miercuri noaptea 14 localnici care au muncit in Florenta, Italia. Primarul comunei, Viorel Dulgheru, spune ca toate…

- Romanii care au apucat sa plece din Peninsula inainte de inchiderea granitelor, au fost asteptati in tara de armate de medici. Cei care vin din zonele afectate sunt trimisi in autoizolare sau in carantina.

- O femeie din Alba Iulia venita recent din Italia, a fost sechestrata la propriu, la domiciliu, de catre autoritati. Tanara este revoltata de faptul ca locuieste singura si nu are cum sa isi procure cele necesare pe perioada sederii in Romania sau sa isi rezolve problemele pentru care a venit.

