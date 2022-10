Stiri pe aceeasi tema

- Funcționarea principiilor statului de drept in Statele Unite a inceput sa-și revina in 2022, dupa ani de declin in perioada președinției lui Donald Trump, intre 2017 și 2021, confirma indicele anual al statului de drept, publicat, miercuri, de organizația World Justice Project. Totuși, SUA nu s-au recuperat…

- Presedintele american Joe Biden, care implineste 80 de ani in noiembrie, a declarat vineri ca intentioneaza sa candideze pentru al doilea mandat in 2024, precizand ca nu a luat inca o decizie oficiala, transmite AFP, citata de Agerpres. Intrebat de canalul MSNBC, liderul democrat de la Casa Alba a raspuns…

- Premierul ungar Viktor Orban considera ca Statele Unite și Rusia ar trebui sa negocieze o incetare a focului in Ucraina. Și aici singura speranța este pentru fostul președinte american Donald Trump, care și-a pierdut postul in urma cu doi ani, transmite RBC-Ucraina cu referire la interviul lui Orban…

- Iulia Albu chiar are cu ce se mandri. Vorba aia cu "așa mama, așa fiica",nu este o simpla zicala, ci se aplica perfect in ceea ce o privește pe vedeta și pe fata ei. Cum arata Mikaela Albu la 13 ani. Fetița a moștenit trasaturile superbe ale mamei sale.

- Agentii Biroului Federal de Investigatii (FBI) au depistat documente secrete in resedinta fostului presedinte american Donald Trump, in cadrul unei anchete privind potentiala incalcare a legilor privind spionajul si detinerea neautorizata de materiale clasificate. Documentele colectate din resedinta…

- Anca Serea are șase copii, primii doi din primul mariaj, cu omul de afaceri Filip Poplingher, care, in urma luptei cu leucemia, s-a stins din viața la doar 36 de ani. David este cel mai mare, apoi urmeaza Sarah. Ulterior, Anca s-a recasatorit cu Adi Sina, alaturi de care are... The post Fiica cea mare…

- O femeie din Statele Unite care nu si-a mai taiat unghiile de 25 de ani a intrat in Cartea Recordurilor pentru cele mai lungi unghii de la maini masurate vreodata, informeaza Hotnews. Diana Armstrog din Minnesota nu și-a mai taiat unghiile de 25 de ani, iar acestea au impreuna o lungime de peste 13…