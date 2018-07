Ivan Ramiro Sosa Cuervo a câștigat Turul ciclist al Sibiului 2018. Rutierul columbian, primul și în clasamentul cățărătorilor Ivan Ramiro Sosa Cuervo a caștigat Turul ciclist al Sibiului 2018. Rutierul columbian, primul și in clasamentul cațaratorilor. Rutierul columbian Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Androni Giocattoli) a castigat, duminica, editia 2018 a Turului ciclist al Sibiului, cu timpul cumulat de 6 h 15 min 41 sec. Pe locul al doilea s-a clasat rusul Andrei Ribalkin (Gazprom Rusvelo), la 40 de secunde, podiumul fiind completat de colegul sau Aleksandr Vlasov, la 56 de secunde, etc. Moldoveanul Nicolae Tanovitchii (Team Novak) s-a clasat pe locul 13, la 02 min 57 sec de invingator. Primul roman in clasamentul final… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

