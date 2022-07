CS Universitatea Craiova a anunțat, luni, ca l-a achiziționat pe aparatorul elvetian Ivan Martic. Acesta a semnat un contract pe doi ani cu gruparea olteana. Ivan Martic (31 de ani) a revenit la clubul din Banie, dupa doi ani petrecuti la FC Sion. Martic a evoluat pentru formația craioveana intre 2017 si 2020, castigand Cupa Romaniei in 2018. „Universitatea Craiova a semnat un contract valabil pe o perioada de 2 ani cu Ivan Martic. Caștigator al Cupei Romaniei, cu peste 70 de meciuri in tricoul alb-albastru, Ivan se intoarce acasa pentru a apara blazonul Științei, așa cum a facut-o și in cei aproape…