- Dezbaterea GOAT din tenisul mondial (cel mai bun jucator din toate timpurile) continua chiar daca Rafael Nadal, Novak Djokovic și Roger Federer se apropie de retragere. Statisticienii au realizat un clasament al celor mai bune rezultate din „sportul alb”, iar unul dintre membrii BIG 3 este prima poziție.​

- Nick Kyrgios va juca duminica in prima sa finala de Grand Slam, la Wimbledon 2022, impotriva lui Novak Djokovic. Inainte de confruntare, australianul a recunoscut ca nu crede ca vreodata vor mai exista jucatori de tenis la fel de dominanți precum Nole, Rafael Nadal și Roger Federer.​

- Principalul favorit Novak Djokovic s-a apropiat la o singura victorie de a cuceri al patrulea titlu consecutiv la Wimbledon și al șaptelea in total, dupa ce a trecut vineri de britanicul Cameron Norrie cu 2-6, 6-3, 6-2, 6-4, in singura semifinala jucata pe iarba londoneza. Pe un Teren Central insorit,…

Iubitorii tenisului i-ar putea vedea jucand impreuna pe cei patru componenti ai "Big Four", Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer si Andy Murray, cu ocazia celei de-a cincea editii a competitiei pe echipe Laver Cup, programata in acest an, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

Big Four-ul Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer și Andy Murray ar putea juca pentru prima data impreuna pentru aceeași echipa la cea de-a cincea ediție a Laver Cup de la Londra din acest an.

- Rafael Nadal a cucerit duminica al 22-lea titlu de Grand Slam din cariera (un record), iar dezbaterea despre GOAT-ul din tenis s-a incins din nou (rivalii Novak Djokovic și Roger Federer au cate 20). Guy forget, fost mare jucator francez și director timp de 5 ani al turneului de la Roland Garros, a…

Rafael Nadal s-a calificat in finala turneului de Grand Slam de la Roland Garros, dupa 3 ore de joc, in fața germanului Alexander Zverev, care a abadonat din cauza unei accidentari la glezna, in momentul in care spaniolul conducea cu 7-6 (8), 6-6 (0), anunța mediafax.

Novak Djokovic, Rafael Nadal si Carlos Alcaraz, trei dintre principali favoritii, se afla pe aceeasi jumatate a tabloului la turneul de tenis de la Roland Garros, Grand Slam-ul pe zgura care debuteaza duminica, conform tragerii la sorti efectuate joi la Paris, transmite AFP, potrivit Agerpres.