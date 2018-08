Fostul senator conservator Ivan Duque a depus joi juramantul in cadrul unei ceremonii din centrul istoric al Bogotei, devenind al 60-lea presedinte al Columbiei, relateaza DPA. Noul presedinte in varsta de 42 de ani a depus juramantul in fata presedintelui Senatului Ernesto Macias, pe o scena amenajata in fata cladirii Congresului din Piata Bolivar. Ceremonia a fost urmarita de circa 3.000 de invitati, inclusiv zece sefi de stat latinoamericani, care s-au adapostit sub umbrele pe o vreme ploioasa. Marta Lucia Ramirez a depus la randul ei juramantul, devenind prima femeie vicepresedinta din Columbia.…