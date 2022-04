Stiri pe aceeasi tema

- Meciul dintre Zalgiris Kaunas și Steaua Roșie Belgrad din Euroliga masculina de baschet a avut parte de multa tensiune inainte de startul efectiv al partidei. Jucatorii oaspeților au refuzat sa fie asociați cu mesajul „Stop war”, iar intreaga scena a adus un val de indignare in tribune in randul fanilor…

- Angajata unei televiziuni a intrat in direct cu o pancarta pe care scria ca este impotriva razboiului.Angajata principalului post tv de știri din Rusia, Marina Ovsyannikova, a intrat in direct in spatele prezentatoarei cu un afiș pe care scria ”Opriți razboiul, nu credeți propaganda!”. Cei din regie…

- Mișcarea sociala a liderului opoziției ruse intemnițat Alexei Navalnii a facut luni un apel public de nesupunere civila, indemnandu-i pe oameni sa protesteze impotriva invaziei Rusiei in Ucraina. Ulterior, cel mai aprig adversar politic al lui Vladimir Putin a scris miercuri dimineața pe twitter ca…

- Peste 1.800 de manifestanti impotriva razboiului declansat de Moscova impotriva Ucrainei au fost arestati joi in Rusia, a anuntat vineri Inaltul Comisariat ONU pentru drepturile omului, cerand eliberarea tuturor celor care se mai afla in arestul politiei, relateaza AFP. Fii la curent cu cele…

- In ziua in care Ucraina a fost invadata de Rusia, lumea fotbalului s-a coalizat și a transmis mesaje de pace. Ruslan Malinovski, mijlocaș ofensiv ucrainean, a reușit sa marcheze doua goluri in doua minute pentru Atalanta, in meciul cu Olympiakos din Europa League, caștigat de bergamasci cu 3-0. Malinovski…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a comparat joi invazia rusa din Ucraina cu actiunile Germaniei naziste din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, relateaza AFP. "Rusia a atacat Ucraina intr-un mod las si suicidar, asa cum a facut si Germania nazista in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial",…