- Uniunea Europeana este gata sa ofere asistența parții romane pentru a-și recupera averile aflate in Rusia, susține comisarul european pentru coeziune si reforme, Elisa Ferreira. Declarația a fost facuta in plenul de la Strasbourg al Parlamentului European la dezbaterea in premiera pe tema tezaurului…

- Comunicat de la Biroul de presa al Parlamentului European – Parlamentul European va adopta legea privind inteligența artificiala. Va vota noi norme pentru a se asigura ca inteligența artificiala (IA) este de incredere, sigura și respecta drepturile fundamentale ale UE, sprijinind in același timp inovarea.…

- Presedintele rus Vladimir Putin poarta "responsabilitatea" mortii opozantului rus Aleksei Navalnii, sustine Parlamentul European (PE) intr-o rezolutie adoptata joi, relateaza AFP, preluata de News.ro."Guvernul rus si Vladimir Putin personal poarta responsabilitatea penala si politica a mortii lui Aleksei…

- Președintele Klaus Iohannis a fost intrebat, intr-o conferința de presa la Strasbourg, daca vizeaza funcția de președinte al Consiliului European. Acesta a refuzat sa faca speculații, insa s-a lansat intr-un discurs critic la adresa deciziilor din 2019 in baza carora nicio țara din estul UE nu are reprezentanți…

- Presedintele Klaus Iohannis se va adresa, miercuri, plenului Parlamentului European, reunit in sesiune la Strasbourg, in cadrul dezbaterii “This is Europe”, informeaza Agerpres. Seful statului a fost invitat de presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, sa participe la aceasta dezbatere.…

- Invitatia transmisa presedintelui Klaus Iohannis de a se adresa plenului Parlamentului European, intr-un an crucial pentru viitorul Uniunii, inclusiv din perspectiva alegerilor europarlamentare si a deciziilor majore care vor fi luate in urmatoarea perioada, reflecta aprecierea legislativului european…

- Dupa ce in luna ianuarie, presedintele Klaus Iohannis a fost aproape absent de pe scena publica, in luna februarie pare ceva mai ocupat. Astfel, in prima zi a lunii a fost la Bruxelles, iar pe 7 februarie, se va deplasa la Strasbourg. Klaus Iohannis se va adresa, miercurea viitoare, plenului Parlamentului…

