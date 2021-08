Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo arata o perioada în care vremea va fi instabila. Temperaturile vor fi caniculare la Cluj în urmatoarele zile, dar s-ar putea sa și ploua. Prognoza meteo pe urmatoarele zile: - Luni, 12 iulie - o furtuna în unele…

- PROGNOZA SPECIALA MOLDOVA Interval de valabilitate: 10 iulie Zona afectata: Moldova In intervalul menționat, valul de caldura se va intensifica, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) se va apropia de pragul critic de 80 de unitați in sudul și estul regiunii. Temperaturile…

- PROGNOZA SPECIALA MOLDOVA Fenomene vizate: val de caldura, disconfort termic accentuat Interval de valabilitate: 09 iulie Zone afectate: Moldova In intervalul menționat, valul de caldura se va intensifica, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) se va apropia de…

- Vremea se mai racorește la finalul acestei saptamani in județul Alba. Vor mai fi insa cateva ploi și furtuni. Temperaturile maxime prognozate sunt de 24-27 de grade Celsius, in zonele mai joase. La munte, vor fi 13-16 grade la Oașa, respectiv 16-20 de grade la Arieșeni. Prognoza meteo in localitați…

- Un val de caldura doboara record dupa record, in nord-vestul Statelor Unite si in vestul Canadei, iar meteorologii anunta ca temperaturile nu vor scadea in zilele urmatoare. „Cupola de caldura” instalata deasupra vestului Canadei a adus temperaturi record, luni inregistrandu-se chiar si 47.9 grade…

- Vremea va fi calduroasa, caniculara in Banat, Crișana, Oltenia și local in Transilvania și Maramureș, iar in cea mai mare parte a țarii, disconfortul termic va fi accentuat. Cerul va fi variabil, insa mai ales in a doua parte a zilei, instabilitatea atmosferica va fi pronunțata și se va manifesta prin…

- Valorile termice se vor situa in jurul mediilor multianuale specifice datei, chiar mai ridicate in vest și sud-vest, dar vremea va fi in general instabila. Cerul va fi variabil și, mai ales dupa-amiaza și seara, vor fi innorari accentuate, averse, frecvente descarcari electrice și intensificari de scurta…

- Locul cel mai fierbinte de pe Terra este deșertul Dasht-e Lut din Iran, temperaturile atingând la suprafața solului și +80 de grade, arata un studiu care spune ca un alt loc fierbinte este deșertul Sonoran, de la granița dintre SUA și Mexic. Cele mai mari temperaturi masurate la stații meteo au…