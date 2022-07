Stiri pe aceeasi tema

- Iuliana Beregoi a implinit 18 ani pe 13 iulie. Și-a aniversat ziua de naștere printr-un concert mare in București, dar și la o petrecere la care și-a invitat prietenii, printre care și multe vedete. Singura și-a cumparat un cadou de zeci de mii de euro, unul cu care s-a mandit imediat. Tanara artista…

- Premierul Republicii Moldova, Natalia Gavrilița a vorbit despre drumul țarii sale spre Uniunea Europeana și despre ce poate face Romania pentru a ajuta integrarea țarii vecine in UE. Este timpul ca cele doua țari vecine sa construiasca mai multe punți de legaturi, la propriu, spune Natalia Gavrilița,…

- Cea mai in voga adolescenta de la noi, Iuliana Beregoi implinește 18 ani, pe 18 iulie. Varsta la care vedeta adolescenților romani, a adunat sume impresionante din YouTube și concerte. Solista și vloggerița de succes de origine basarabeana, cu aproape un milion de abonați și cantece cu vizualizari record,…

- Dorian Popa a anunțat in cadrul celui mai recent vlog al sau incarcat pe Youtube ca are șofer personal. Cantarețul e pieton, a ramas fara permis in luna martie a acestui an, dupa ce a incalcat legea. „Astazi, șoferul meu, platit, ca eu nu umblu cu din astea, sa ma indatorez nu imi place. Șoferul meu…

- Concert extraordinar, sambata, 30 aprilie, pe pietonalul Liviu Rebreanu! Bistrițenii se pot bucura nu doar de concertul reprogramat al lui Ștefan Banica Jr, ci și de un recital The Motans! Pe numele sau adevarat Denis Roabeș – The Motans este un cantareț, compozitor și textier din Republica Moldova.…

- Mai mult de 200 de profesori si cercetatori din Romania, Republica Moldova si Ucraina vor participa la cea de-a IV-a editie a Conferintei Nationale a Comunitatii Educatie pentru Stiinta, ce se va desfasura in perioada 28 – 30 aprilie 2022 la Universitatea ‘Stefan cel Mare’ din Suceava (USV). Deschiderea…

- Mihai Melnic este un tanar de 19 ani care s-a dus catre un domeniu inca necunoscut pentru Romania, robotica. A creat primul robot umanoid din Romania, proiect inceput in bucataria mamei sale. Este elev in clasa a XII-a la Liceul de Informatica „Grigore Moisil“ din Iasi, dar știe deja care este rezoluția…