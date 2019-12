Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Sectorului 1 a emis o prima sentinta intr-un dosar in care o bucuresteanca a contestat o amenda primita din partea Jandarmeriei pentru ca a scandat „M**e, PSD!“, la parada de Ziua Nationala din 2018.

- Polițistul Marian Godina a trecut printr-un eveniment șocant, de Ziua Naționala. In momentul in care a incercat sa salveze o femeie agresata de un barbat, polițistul a fost atacat cu un cuțit și cu un spray lacrimogen.

- Unul din cele doua tancuri ale Unitatii Militare 01551 Tancuri Galati s-a defectat, duminica, imediat dupa parada de 1 Decembrie, blocand principalul bulevard din municipiu si circulatia mijloacelor de transport in comun, potrivit Agerpres. Tanchiștii au incercat mai bine de o ora sa-l repare, timp…

- Aproximativ 30 de militari apartinand Centrului National de Instruire pentru Aparare Antiaeriana ldquo;Gl.bg. Ion Bungescu " au participat, in Navodari, la ceremonia dedicata Zilei Nationale a Romaniei.Manifestarile au debutat cu un ceremonial religios si militar si au continuat cu depuneri de coronae…

- Ziua Națioanla a României este marcata la Cluj printr-o șceneta istorica ce recreeaza atmosfera din preajma zilei de 1 Decembrie 1918. Manifestarile de 1 Decembrie vor începe la ora 9.30, în Piata Avram Iancu, cu o slujba religioasa în Catedrala Mitropolitana si depuneri de…

- Biblioteca Județeana Satu Mare in parteneriat cu Școala Gimnaziala „Grigore Moisil” Satu Mare deruleaza vineri, 29 noiembrie, cu incepere de la ora 09:00, in Sala de lectura „Gheorghe Bulgar”, evenimentul „Te cant și te iubesc, Romania mea!”. Organizat pentru a marca Ziua Naționala a Romaniei, evenimentul…

- Judecatoria Sectorului 1 a anulat amenda de 1.000 lei primita de Marian Raduna, cel care a proiectat in timpul unui protest care avea loc in Piata Victoriei, pe sediul Comitetul Olimpic si Sportiv Roman (COSR), mesajul "Tudorel, sluga model". Instanta a apreciat ca expresia folosita reprezinta o „critica…

- Cu ocazia Zilei Nationale a Produselor Agroalimentare Romanesti, ce se sarbatoreste in fiecare an in data de 10 octombrie, Directia pentru Agricultura Judeteana Brasov, organizeaza evenimentul „Ziua Portilor Deschise”. Astfel, „toti cei interesati sa cunoasca mai bine activitatile desfasurate…