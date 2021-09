Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu i-a destituit miercuri seara pe secretarii de stat ai USR PLUS. Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial. Prezent in studioul Digi24, Cițu a fost intrebat de acest aspect și a raspuns: „In aceasta seara (miercuri seara - n.r.)".

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca, miercuri seara, va semna demiterile tuturor secretarilor de stat USR PLUS. Acesta și-a motivat gestul prin neincrederea in oamenii care negociaza cu PSD și AUR. „Eu nu vreau sa ajungem la momentul in care USR, alaturi de AUR și de PSD, vine la vot la o moțiune…

- Premierul Florin Cițu este pregatit pentru ședința coaliției de guvernare cu propunerea de revocare a tuturor membrilor USR-PLUS din funcțiile de miniștri, secretari de stat, subsecretari de stat, prefecți și subprefecți, potrivit surselor Realitatea PLUS.Revocarea din funcții ar avea loc doar daca…

- Premierul Florin Cițu a anunțat miercuri seara ca l-a revocat pe ministrul Justiției, Stelian Ion, care nu a avizat proiectul „Anghel Saligny”. Propunerea de revocare a fost transmisa președintelui Iohannis. „Nu accept pe nimeni in Guvern miniștrii care sa se opuna modernizarii Romaniei. Nu a reușit…

- Disputa aprinsa la ședința de Guvern de miercuri. Premeirul Cițu, vicepremierii Dan Barna și Kelemen Hunor au parasit ședința ca sa discute separat, dupa ce pe ordinea de zi a aparut proiectul Anghel Saligny, un program controversat fața de care USRPLUS se opune. Premierul Florin Cițu a vrut sa introduca…

- Discutiile privind desființarea SIIJ se reiau saptamana viitoare. Premierul Cițu vrea intervenția experților. Discutiile in cadrul coaliției de guvernare cu privire la desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție ar urma sa se reia saptamana viitoare. Premierul Florin Cițu a…

- Premierul Florin Citu, candidat la presedintia Partidului National Liberal, spune ca in PNL s-a ajuns "sa iti fie teama sa ai o optiune", iar aceasta este "dictatura". Declarațiile lui Cițu au fost facute de fața cu Ludovic Orban, președintele in exercițiu al PNL. El participa la Conferinta…

- Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit, marti, in sedinta comuna, printre punctele inscrise pe ordinea de zi aflandu-se rapoartele privind Avocatul Poporului, Consiliului National al Audiovizualului (CNA) si Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT). UPDATE Plenul a respins, marti, raportul de…