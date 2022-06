Stiri pe aceeasi tema

- Viața in India pare sa ii priasca Iuliei Vantur. Vedeta a declarat recent ca este implicata pana peste cap intr-un proiect de suflet care graviteaza in jurul iubitului sau, Salman Khan. Ce face Iulia Vantur in India. Vedeta a marturisit care e proiectul la care lucreaza de luni bune Frumoasa blonda…

- Kylie Jenner i-a transmis o urare speciala partenerului ei, rapperul Travis Scott. Vedeta de pe Ocean sarbatorește ziua de naștere a tatalui copiilor ei și a ales sa-i transmita dragostea sa printr-o postare publica.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Dana Marijuana a facut dezvaluiri șocante despre moartea iubitului ei. Ce a marturisit vedeta despre decesul partenerului ei. Cantareața susține ca o femeie razbunatoare i-a vrut raul barbatului.

- Simona Patruleasa este prezentator de știri de aproximativ 20 de ani. Are o experiența vasta in acest domeniu, pe care acum il stapanește pe deplin. Intr-un interviu pentru revista VIVA! , vedeta de la Kanal D a dezvaluit ce i s-a intamplat de debutul pe micul ecran. „Mi s-a intamplat sa fiu victima…

- Iulia Vantur cucerește indienii cu vocea sa. Daca nu ai ascultat-o inca pe iubita lui Salman Khan, atunci cu siguranța nu trebuie sa ratezi acest moment. Vedeta a avut și un concert in fața unui public numeros, iar aceasta face un super show pe scena.

- Cristina Șișcanu radiaza de fericire inca de cand a devenit mama pentru prima data! Ei bine, pentru ca și-a intrat foarte repede in rolul de parinte, vedeta nu spune nu celui de al doilea copil. Iata declarațiile exclusive facute la Antena Stars!