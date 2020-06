Stiri pe aceeasi tema

- E ingrijorat pentru ca „s-a intarit curentul care sustine ca virusul nu este decat "o biata gripa”. Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne (MAI) Raed Arafat a decis sa iși ia in serios rolul de dictator sanitar. El anunța ca la nivelul ministerului s-au dispus controale "foarte serioase"…

- Inca un focar de coronavirus a fost descoperit la o ferma din Germania, unde nu mai puțin de 85 de romani au fost testați pozitiv pentru COVID-19. Anunțul a fost facut chiar de reprezentanții Ministerului de Externe, care au precizat ca oamenii au fost plasați in carantina.

- Cancelarul german, Angela Merkel, l-a sunat pe premierul Ludovic Orban. Subiectul discutiei l-a constituit situatia lucratorilor sezonieri din Germania, dar si intarirea relatiilor bilaterale, susține un comunicat al executivului de...

- Europarlamentarul Dan Nica solicita organizarea unei dezbateri in plenul Parlamentului European, concretizata prin adoptarea unei rezolutii comune privind obligativitatea respectarii standardelor europene in vigoare pentru lucratorii sezonieri romani din Germania.

- Cazurile in care muncitori sezonieri au fost puși in situația de a lucra in condiții improprii și riscau sa se infecteze cu SARS COV-2 au intrat in atenția Parlamentului European. Comisia de munca va dezbate in aceasta saptamana situația lucratorilor transfrontalieri, in prezența comisarului european…

- Senatorul PSD, Radu Oprea, ii acuza pe Violeta Alexandru și Rareș Bogdan ca incearca sa pacaleasca opinia publica in cazul muncitorilor sezonieri romani din Germania. "Violeta Alexandru și Rareș Bogdan incearca sa pacaleasca opinia publica, din nou, jucand rolul polițistului bun și polițistului rau.…

- CORONAVIRUS ROMANIA. "Exista toate scenariile pe masa. Exista inclusiv posibilitatea prelungirii starii de urgenta, exista scenariul modificarii acestei situatii si declararii starii de alerta care sa permita autoritatilor adoptarea unor masuri restrictive in continuare, de o amploare mai mica, asa…

- In urma informațiilor aparute in presa, potrivit carora romanii care au plecat sa munceasca la fermele din Germania sunt cazați in condiții improprii, Avocatul Poporului a solicitat autoritaților germane informații despre siguranța sanitara a sezonierilor din țara noastra.