- Claudia Patrașcanu a divorțat oficial de Gabi Badalau și au stabilit custodia celor doi baieți. La inceput de an, cantareața a anunțat ca iși dorește sa ramana insarcinata. Intr-o postare pe una dintre rețelele de socializare, Claudia Patrașcanu și-a deschis sufletul și a vorbit despre dorințele pe…

- Dupa ce timp de trei ani s-au intalnit prin tribunale, in urma cu cateva saptamani instanța a decis ca domiciliul copiilor sa fie la mama lor. In acest an, cei doi baieți vor petrece Craciunul cu Claudia Patrașcanu, iar Revelionul cu tatal lor, Gabi Badalau. Artista se pregatește pentru sarbatorile…

- Cine este mama lui Gabi Badalau. In ultima perioada de timp, omul de afaceri a fost subiect de prima pagina in ziarele din Romania. S-a intamplat, in mod special, pe fondul scandalului cu fosta lui partenera, Claudia Patrașcanu. Aceasta din urma a acuzat-o pe fosta ei soacra de lucruri la care puțini…

- Claudia Patrașcanu e foc și para, asta dupa ce Gabi Badalau le-a spus celor doi baieți pe care ii au impreuna ca mama lor are un nou iubit. Cantareața e extrem de deranjata de ceea ce se intampla, mai ales ca nici macar nu e adevarat, insa nici nu ințelege de ce Gabi Badalau face astfel de afirmații.…

- Claudia Patrașcanu este una dintre persoanele publice din Romania care se bucura de o comunitate mare de fani pe rețelele de socializare. Aceasta impartașește cu urmaritorii sai detalii din viața ei profesionala, dar și din cea personala. Claudia Patrașcanu a trecut in ultimii trei ani prin momente…

- Gabi Badalau ne-a oferit in exclusivitate prima reacție dupa ce Claudia Patrașcanu a refuzat oferta lui de a se muta in București, asta dupa ce ieri cei doi s-au intalnit la tribunal și au ieșit destul de tensionați din interior. Afaceristul susține ca motivul pentru care fosta lui soție nu vrea sa…

- Ce doi baieți au domiciliul, in prezent, in locuința mamei, Claudia Patrașcanu. Insa, se pare ca aceasta situație nu este pe placul lui Gabi Badalau, care vrea sa schimbe decizia magistraților. Cu ce il amenința Claudia, in schimb, pe fostul soț.

- Pentru ca s-au aflat in proces de divorț de mai bine de trei ani, Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au primit oficial vestea mult așteptata. In exclusivitate pentru emisiunea Xtra Night Show, Claudia a facut primele declarații, imediat dupa ce a ieșit din sala de proces. Se pare ca artista a devenit…