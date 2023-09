Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu o zi, Alina a fost inmormantata in satul in care a copilarit, iar cei dragi abia și-au putut stapani lacrimile. Rapus de durere, Sergiu, iubitul tinerei, a ingenuncheat la mormantul fetei și a gasit cu greu puterea de a se ridica.

- In fața anchetatorilor, Loredana a marturisit ca s-a pierdut cumpatul in seara crimei. Dupa o cearta aprinsa, tanara de 18 ani a luat un cuțit de pe masa și, intr-un moment de furie, a injunghiat-o, apoi i-a pus pus mana la gura sa nu se auda țipetele de durere. Criminala le-a spus anchetatorilor ca…

- Alina, tanara ucisa de prietena sa intr-un hotel din Mangalia, publica, cu doar cateva luni inainte sa iși piarda viața, un mesaj tulburator. La doar 18 ani, ea susținea ca liniștea este unul dintre cele mai importante lucruri.

- Rudele și apropiații Alinei, fata ucisa și al carei trup a fost gasit intr-un parc din Mangalia, zilele trecute, trec prin momente cumplite. La fel și iubitul fetei, Sergiu. Baiatul a povestit ce spunea, in gluma, tanara, inainte de a fi ucisa de catre prietena ei. O gluma macabra, cutremuratoare. Ce…

- Au aparut informații șocante legate de tragedia din Mangalia unde o tanara din Vaslui a fost ucisa de prietena ei cea mai apropiata. Mesaje recente gasite in telefonul victimei arata o conversație dintre Alina și partenerul ei, Sergiu. Indiciile sugereaza ca mesajele nu au fost trimise de Alina, ci…

- Apar detalii cutremuratoare in cazul crimei din Mangalia in care o adolescenta din Vaslui a fost ucisa de cea mai buna prietena. In telefonul victimei a fost gasit ultimul schimb de mesaje dintre Alina și iubitul sau Sergiu. Se pare insa ca nu victima i-a scris acestuia.

- Iubitul Alinei este devastat de durere dupa ce partenera lui a fost ucisa cu sange rece și abandonata intr-un parc din Mangalia. Autoarea crimei: chiar prietena cea mai buna a tinerei, in care avea mare incredere. Sergiu este nevoit sa traiasca cu inima franta din cauza pierderii.

- O crima cu adevarat șocanta a avut loc pe litoralul Marii Negre, la Mangalia. Alina, o tanara de doar 18 ani a fost gasita sub o banca avand ”fața desfigurata total” și o ințepatura la gat”.Citește și: Crima la Constanța: o tanara și-a ucis colega! Era satula sa minta pentru ea: iși inșela iubitul…