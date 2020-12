Iubita lui Liviu Dragnea, audiată la DNA Irina Tanase a declarat, totuși, ca nu numai ea a fost citata, ci atat familia ei, cat și a fostului lider PSD, potrivit Realitatea PLUS. A doua tranșa de vaccinuri anti-COVID a ajuns la București Iubita lui Dragnea a calificat faptul ca a fost chemata sa dea declarații la scurt timp dupa ce s-a pronunțat in legatura cu situația in care se afla fostul lider drept „o pedeapsa a sistemului asupra familiei, pentru ca am indraznit sa vorbim despre situația in care se afla acesta (L. Dragnea - N.R.). Pe 23 decembrie doamna procuror a emis citații catre copiii lui Liviu, fosta soție, catre mine… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

