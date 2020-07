Stiri pe aceeasi tema

- Ghislaine Maxwell, suspectata de faptul ca a fost complicea lui Jeffrey Epstein, un investitor american in fonduri speculative acuzat de trafic si abuz de minori care s-a sinucis anul trecut in inchisoare, a fost arestata joi la New Hampshire, a anuntat politia federala americana FBI, relateaza Reuters.

- Diana Bercuci are 35 de ani și din noiembrie este inchisa in Marea Britanie, pe motiv ca și-ar fi rapit copilul pe care il are cu un cetațean englez. ”Sunt distrusa din toate punctele de vedere, și emoțional, și mental. Nu mi-am mai vazut copilul de șapte luni”, a marturisit pentru Libertatea tanara…

- In cartea lor ce a fost lansata marti, A Convenient Death: The Mysterious Demise of Jeffrey Epstein, jurnalistii Alana Goodman si Daniel Halper fac dezvaluiri privind natura relatiei dintre fostul presedinte american Bill Clinton si Ghislaine Maxwell, 58 de ani, fosta iubita si asociata a lui Epstein,…

- Dupa multa vreme in care a trait in stres din cauza colegilor din inchisoare care l-au amenințat și i-au adus injurii, Gheorghe Dinca s-a transformat in “ terorist ” din victima. Potrivit unor surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor au dezvaluit, el a decis sa-i reclame pe toți cei…