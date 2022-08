Iubire la final de saptamana. Artistii care ne aduc povesti de dragoste, puse pe muzica

Stiri pe aceeasi tema

- Cliff Scholes lanseaza marți, 26 iulie, „On My Mind”, o piesa despre dragoste, desparțire și toate sentimentele care apar și care par copleșitoare. Ca o incursiune intr-o poveste de dragoste ajunsa la final, „On My Mind” este ca o alinare in momente de cumpana. „On My Mind” reușește sa combine o producție…

- CS Universitatea Craiova a anunțat oficial plecarea lui Mirko Pigliacelli, portarul oltenilor in ultimii 4 ani. „Mulțumim, Mirko Pigliacelli! Goalkeeperul italian a fost transferat definitiv la Palermo. Știința ii mulțumește lui Mirko pentru cei 4 ani petrecuți impreuna, pentru toate paradele și pentru…

- Paula Seling si sotul ei, Radu Bucura, sunt impreuna de 17 ani, avand un mariaj fericit si implinit. Cu toate acestea, artista a primit, de-a lungul timpului, multe intrebari indiscrete cu privire la lipsa unui copil din viata celor doi soti. Cum se raporteaza cantareata la aceasta „situatie" si ce…

- Horoscopul lunilor de vara nu vine deloc cu vești bune pentru unul dintre cei 12 nativi, asta fiindca o sa fie parasit de partenera de viața chiar in mijlocul celei mai așteptate vacanțe de vara. Din nefericire, povestea lor de dragoste ajunge la final. Vezi daca ești chiar tu ghinionistul!

- ”Eroine” este spectacolul care a creat multa emoție in randul publicului botoșanean. Și nu doar datorita celor noua actrițe din distribuție, nu doar viziunii regizorale, ci și prin scrisorile pe care numeroși iubitori de teatru le-au transmis și care au devenit parte a unui act artistic inedit.

- Nu exista persoana pe lume care sa nu iși doreasca sa fie fericita in viața. Atunci cand vine vorba despre fericire, unii oameni se gandesc la a caștiga bani și a fi stabili din punct de vedere financiar. Unii oameni, in ciuda eforturilor pe care le fac, nu sunt capabili sa-și gestioneze finanțele.…

- In luna iunie 2022, trei semne zodiacale din horoscop vor avea relații armonioase și se vor bucura din plin de iubire. Iata care sunt nativii ce vor avea noroc in dragoste in urmatoarea perioada.

- Cristina Pucean a inceput o noua relație și vrea sa știe o lume intreaga ca iubește și este iubita. Celebra dansatoare a vorbit pentru prima data despre noua ei poveste de dragoste și noul partener, intr-un interviu pentru Antena Stars.