- Tanar de 23 de ani, din Sebeș, prins beat la volan de catre polițiști. Avea o alcoolemie de 0,60 mg/l alcool pur in aerul expirat Un tanar de 23 de ani, din Sebeș, a fost depistat de catre polițiști in timp ce conducea un autoturism sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii cu aparatul etilotest…

- In ultimele 24 de ore, au fost desfașurate acțiuni de verificare cu efective marite in zone aglomerate, centre comerciale, piețe și terase, dar si in mijloacele de transport in comun, cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, scopul vizat fiind prevenirea raspandirii…

- Polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Hoghiz efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de “conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, “conducerea unui vehicul fara permis de conducere” și “punerea in circulatie sau conducerea…

- Sambata noapte echipajul de politie rutiera din cadrul Compartimentului Rutier Gura Humorului, in timp ce desfasura activitati specifice in cadrul unei actiuni pe linia depistarii si sanctionarii conducatorilor auto care conduc sub influenta bauturilor alcoolice, pe str. Aleea Minerilor, in orașul Gura…

- In perioada 30.04.2021 – 03.05.2021, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au desfașurat acțiuni pe raza intregului județ Brașov in vederea asigurarii unui climat de siguranța pe drumurile publice, conștientizarea participanților la trafic cu privire la pericolul la…

- La data de 1 mai 2021, in jurul orei 13.30, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei, in timp ce acționau pe raza localitații Biia, l-au depistat pe un barbat de 47 de ani, din comuna Șona, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Zeci de șoferi au fost sancționați, iar unii au ramas fara permisul de conducere in urma unei razii care a avut loc pe strazile orașului București, in noaptea de vineri spre sambata. Acțiunea Poliției Capitalei i-a vizat pe șoferii care conduc sub influența bauturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive.…

- In data de 18.04.2021, ora 15:20, politistii din cadrul Politiei Municipiului Deva, au identificat in trafic, un barbat in varsta de 61 ani, din municipiul Deva, in timp ce conducea un autoturism pe strada Ulița Mare din localitatea Cristur, iar in urma opririi autoturismului si a testarii conducatorului…