- Cei doi pacienti arși in incendiul de la Inotesti, din judetul Prahova, au fost transferati marti, cu ajutorul unui avion MApN, la spitale din Belgia și Austria. Victimele sunt un paznic și un vizitator. O femeie, victima a altui incendiu, este și ea transferata in strainatate.

- Incendiul violent desfașurat la o fabrica de țiței din Prahova, in cursul serii de ieri, readuce in prim plan lipsurile uriașe ale sistemului sanitar din Romania. In urma tragediei din satul Inotești, doi barbați au suferit arsuri de gradul 3 și 4, pe 60%, respective 70% din suprafața corpului. Potrivit…

- Ministerul Sanatații a anunțat ca unul dintre barbații raniți luni seara, in incendiul de la Inotești (Prahova), va fi transferat in Belgia. Și pentru al doilea se așteapta raspuns de la o clinica din strainatate.

- Unul dintre barbații care au suferit arsuri grave dupa incendiul de la fabrica de produse din țiței din localitatea Inotești, Prahova, va fi transferat la Spitalul Militar „Reine Astrid” din Belgia, potrivit Ministerului Sanatații. Celalalt pacient cu arsuri grave așteapta un raspuns de la AKH Viena.

- Potrivit ISU Prahova, explozia s-a produs in noaptea de duminica spre luni, in jurul ore 2.00. Explozia s-a produs la o butelie de pe terasa unui restaurant din localitatea Paulesti. La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta pe o terasa amplasata in apropierea hotelului,…

- F. T. Ieri dimineata, doua echipaje de stingere, unul de prim ajutor, unul de descarcerare, precum si o ambulanta SMURD au fost concentrate pe Strada Republicii – in Zona Catedralei – acolo unde, potrivit primelor informatii, intr-un apartament situat la etajul sapte ar fi avut loc o explozie, urmata…

- O explozie urmata de incendiu s-a produs, luni, intr-un bloc din Ploiești. In urma deflagratiei, o persoana a fost ranita, potrivit Mediafax. Potrivit ISU Prahova, explozia s-a produs la etajul 7 al unui bloc de pe strada Republicii, in zona Catedralei. CITEȘTE ȘI: Efecte neasteptate:…

- Purtatorul de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, a raportat producerea unei explozii, urmata de incendiu, intr-un bloc din apropierea Catedralei Sf. Ioan din Ploiesti. Deflagratia s-a produs intr-un apartament de la etajul 7 al imobilului situat pe Bulevardul Republicii. Se pare ca o persoana a…