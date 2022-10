Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii de munca gorjeni au aplicat, in perioada 5-7 octombrie, amenzi in valoare de 66.500 de lei angajatorilor din domeniul constructiilor in urma unor controale desfasurate la nivel judetean in cadrul unei campanii nationale pentru identificarea cazurilor de munca nedeclarata, potrivit news.ro.Potrivit…

- Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, a desfașurat, in perioada 2 – 29.09.2022, actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare de 10.178.300 lei pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul relațiilor de munca și al securitații și sanatații in munca. Au…

- Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, a desfașurat, in perioada 2 –29.09.2022, actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare de 10.178.300 lei pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul relațiilor de munca și al securitații și sanatații in munca. Au…

- Inspectia Muncii a anunțat un numar record de persoane care munceau la negru in luna septembrie. Șeful instituției a avertizat ca fenomenul a luat proporții in toata țara și s-a extins la multe sectoare de actvitate.Inspectorii de munca au gasit, doar in luna septembrie, peste 1.500 de persoane care…

- Inspectia Muncii a identificat peste 1.500 de persoane care desfasurau munca nedeclarata in luna septembrie si a aplicat amenzi, in valoare de peste 10 milioane de lei, pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca.

- Inspectia Muncii a identificat 1.551 de persoane care desfasurau munca nedeclarata in luna septembrie si a aplicat amenzi in valoare de peste 10 milioane de lei, pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca, informeaza ITM, intr-un…

- Inspectia Muncii a identificat 1.551 de persoane care desfasurau munca nedeclarata in luna septembrie si a aplicat amenzi in valoare de peste 10 milioane de lei, pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca, informeaza ITM, intr-un…

- In luna iulie, inspectorii de munca suceveni au efectuat 265 de controale, iar pentru deficiențele constatate au aplicat 115 sancțiuni contravenționale, in valoare de 334.000 de lei. Conform ITM, cinci angajatori au fost amendați cu 240.000 de lei pentru munca nedeclarata. Inspectorii au depistat 23…