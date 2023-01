ITM Alba: Patru persoane găsite la muncă fără forme legale de angajare. Amenzi de peste 80.000 de lei, după controale ITM Alba: Patru persoane gasite la munca fara forme legale de angajare. Amenzi de peste 80.000 de lei, dupa controale Inspectorii ITM Alba au controlat zeci de angajatori din județ, in saptamana 16-20 ianuarie. In urma deficiențelor constatate, au fost aplicate amenzi de peste 100.000 de lei și 46 de avertismente. De asemenea, la doua firme au fost descoperite cinci persoane care munceau „la negru”. In domeniul relațiilor de munca, inspectorii ITM Alba au controlat […] Citește ITM Alba: Patru persoane gasite la munca fara forme legale de angajare. Amenzi de peste 80.000 de lei, dupa controale… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

