Îți dispar pozele de pe Whatsapp dacă nu faci asta pe telefon: trucuri ca să ai imaginile în siguranță Pentru mulți oameni, WhatsApp reprezinta modul lor principal de conversație. Totuși, ar fi pacat sa iți dispara toate conversațiile precum și pozele partajate pe WhatsApp in cazul in care iți pierzi telefonul sau il schimbi. Iata ce poți face pentru a avea imaginile in siguranța. Pentru ca acest lucru sa nu ți se intample tocmai ție, WhatsApp pune la dipoziția utilizatorilor sai opțiunea de backup. Indiferent ca vorbim despre un dispozitiv Android sau iOS, in continuare iți poți salva fotografiile preferate sau discuțiile cu cei dragi. Tot ceea ce trebuie sa faci este o copie de rezerva a aplicației,… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Indiferent de banii caștigați lunar, printre scopurile financiare ar trebui sa se numere creșterea sumei economisite lunar. 3 trucuri geniale care iți salveaza banii cand mergi la Kaufland, Lidl sau Carrefour Asta se poate intampla fie prin creșterea veniturilor, lucru mai greu, de altfel, sau prin…

- Un nou studiu realizat de Kaspersky Safe Kids a scos in evidența interesele copiilor in perioada 2020 – 2021. In ultimul an, interesul lor a crescut in categoriile „software, audio și video” și „e-commerce”, in timp ce „mediile de comunicare pe internet” și „jocurile pe computer” au inregistrat o scadere…

- Luna trecuta, rapoartele despre funcția de migrare a istoricului de chat planificat de WhatsApp intre iOS și Android au facut titlul principal. Acum, au aparut detalii despre modul in care acest proces face parte din planurile multi-dispozitiv ale aplicației. Conform tipster WABetaInfo, detaliile caracteristicii…

- Este al doilea trimestru consecutiv in care veniturile Huawei au avut o evolutie negativa, determinata de problemele diviziei de consum a grupului, care include smartphone-urile si alte dispozitive. Huawei nu a mai putut sa livreze telefoane dotate cu sistemul de operare Android al Google din 2019,…

- WhatsApp este una dintre cele mai populare aplicații de chat din lume, fiind folosita zilnic de catre miliarde de oameni. Desigur, aceștia folosesc o sumedenie de tipuri de telefoane, de la iPhone-uri la diversele modele cu Android, de la producatori mai mari sau mai mici. Insa pana acum am avut parte…

- Una dintre cele mai importante rutine de frumusețe este manichiura. Atunci cand unghiile tale arata bine, chiar te vei simți mai increzatoare și pregatita pentru orice provocare. Respectul de sine se vede in primul rand la exterior. Iar ceea ce vine din interior nu va face decat sa amplifice farmecul…

- Televizoarele inteligente (adica cele mai multe televizoare Android) au ajuns sa revoluționeze experiența generala din camera de zi și aceasta tendința crește intr-un ritm uluitor. In 2019, au fost livrate 200 de milioane de televizoare inteligente și se estimeaza ca pana in 2025, cifra va crește ...

- Recent a fost descoperita o aplicație care pretindea ca iți actualizeaza telefonul, dar, in realitate, este doar o aplicație de spyware care iți poate fura aproape toate datele, monitorizand in același timp și istoricul cautarilor online. Se numește simplu System Update și a fost descoperita de cercetatorii…