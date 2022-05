Îți curge sânge când te speli pe dinți? Ce poate ascunde acest lucru Iți curge sange cand te speli pe dinți? Ce poate ascunde acest lucru „Motiv de ingrijorare pentru orice pacient, sangerarea gingivala trebuie sa ne trimita de urgența la un consult stomatologic. Ca in orice alta situație, este bine sa rezolvam cat mai repede problema, astfel incat ea sa nu se agraveze”, explica medicul stomatolog Sorina Stroe. Posibile cauze ale sangerarii gingivale „Placa bacteriana Placa bacteriana depusa la nivel dentar creeaza o inflamație la nivel gingival, așa-zisa gingivita, care, netratata, poate evolua destul de rapid spre forme de imbolnavire parodontala mai grave și… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

