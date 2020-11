Stiri pe aceeasi tema

- A murit inca o victima a incendiului din 14 noiembrie de pe Secția ATI a Spitalului Județean Neamț! Pacientul fusese transferat impreuna cu alți cinci bolnavi la spitalul mobil din Lețcani, județul Iași.

- Alti doi pacienti implicati in incendiul de la Piatra Neamt au murit, scrie stiripesurse.ro.Alti doi pacienti transferati de la Terapia Intensiva din Piatra Neamt la Iasi, in urma incendiului de la sectia ATI au murit la Spitalul de la Letcani, anunta surse medicale.Doi pacienti au incetat din viata…

- Inca doi dintre pacientii care se aflau in Sectia ATI a Spitalului Judetean Neamt in momentul izbucnirii incendiului au murit la Iasi, potrivit news.ro. Citește și: Soția și Menajera, INTERPUSELE lui Daniel Tudorache - Lua prin intermediul lor diamante, vacanțe de lux, școli private, și aveau…

- UPDATE – Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Iasi au declarat ca un pacient care a fost transferat, sambata noaptea, de la Spitalul Judetean Piatra Neamt la Spitalul Municipal Pascani, a murit. Potrivit sursei citate, barbatul a fost adus la Spitalul Municipal Pascani de la Unitatea de…

- Sapte barbati si trei femei cu varste cuprinse intre 67 si 86 de ani care se aflau in stare critica si primeau ingrijiri in sectia ATI si-au pierdut viata in incendiul produs sambata la Spitalul Judetean Piatra Neamt. ”In urma incendiului, zece pacienti care se aflau in stare critica si primeau…

- Medicul ranit, transferat in Belgia. Care este starea celorlalți pacienți din ATI Mai multe comisii de ancheta incearca sa stabileasca ce s-a intamplat Ce se intampla cu supraviețuitorii „Evoluție foarte, foarte rapida a incendiului”. Opt paturi ATI au ars complet Bilanț nou: 10 morți, 7 raniți grav…

- Ce zece pacienți care au decedat in urma incendiului de la Spitalul din Piatra Neamț, se aflau in stare critica și primeau ingrijiri in secția ATI. Este vorba de șapte barbați și trei femei cu varsta cuprinsa intre 67 și 86 de ani. Ceilalți șase pacienți, care se aflau in salonul alaturat celui care…

- Zece persoane au decedat in urma unui incendiu care a izbucnit sambata seara la sectia de Terapie Intensiva din incinta Spitalului Judetean din Piatra Neamt, fiind activat Planul Rosu de Interventie. Pompierii au intervenit cu cinci autospeciale de stingere si o autoscara. Purtatoarea de cuvant al ISU…