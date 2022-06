Stiri pe aceeasi tema

- Lecții de romana la biblioteca. Mai mulți refugiați din Ucraina, care traiesc in municipiul Focșani, s-au inscris la cursuri, dornici sa decopere cultura țarii care-i adapostește in vreme de razboi.

- Alteta Sa Regala Printul de Wales a adresat, luni, un mesaj in limba romana, in deschiderea unui eveniment care a marcat lansarea unui proiect european. Printul a afirmat ca se bucura sa fie din nou in Romania, dupa o perioada dificila de trei ani. „Este o mare bucurie sa ma aflu din nou in Romania,…

- O situație bizara a avut loc in Italia, unde trupurile fara viața doi soți au fost gasite sambata seara, in casa lor din Spinello di Santa Sofia, in provincia Forli. Prima ipoteza a anchetatorilor este ca și-au pus capat zilelor in același timp, impușcandu-se in cap.Presa din Peninsula scrie ca…

- O delegație compusa din 13 sportivi practicanți de Qwan Ki Do, de la Clubul „Valea Muntelui Comanești”, sub indrumarea lui Tao Su Preda Dorel, Centura Neagra 5 Dang, a participat in perioada 23-24 aprilie 2022 la Campionatul Mondial de Copii și Juniori desfașurat la Padova, in Italia. In fața a peste…

- Secretarul de stat Gheorghe Carciu, alaturi de reprezentanti ai Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni (DRP), a efectuat, in perioada 7-9 mai, o vizita de lucru in Ucraina, principalele teme de discutii cu autoritatile locale si regionale vizand drepturile minoritatii romanesti din regiune,…

- Biblioteca județeana Mureș a reluat cursurile de limba engleza destinate micuților refugiați ucraineni interesați sa studieze aceasta limba, in cadrul "Learning Hub". Cursurile se desfașoara intr-un format accesibil copiilor cu varste intre 3 și 7 ani, fiind incluse și jocuri dansante, puzzle sau picturi…

- Italienii nu vor mai avea nevoie de permis sanitar si vor putea renunta la masca de protectie incepand de la 1 mai in baruri, restaurante si la birou, purtarea acesteia ramanand insa obligatorie in mijloacele de transport in comun si la cinematograf, informeaza vineri Agerpres. Ministrul italian al…

- In intervalul 18.04.2022-22.04.2022, se desfașoara la Targoviște etapa naționala a Olimpiadei de limba și literatura romana pentru elevii de gimnaziu. Olimpiada implica prezența unui numar mare de participanți, cate 4 Post-ul 188 de elevi participa, la Targoviște, la Olimpiada de limba și literatura…