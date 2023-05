Italienii din Mureș celebrează Ziua Mondială a Libertății Presei Asociația Uniunea Democrata a Italienilor – UDI celebreaza Ziua Internaționala a Presei printr-o acțiune in cadrul careia iși propune sa apropie semnificația Zilei de 3 mai și specificul activitații sale. Astfel, asociația va organiza maine o masa rotunda cu tema: ,,Reflectarea minoritaților naționale in presa". La discuții sunt invitați sa participe jurnaliști și reprezentanți ai [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul social-democrat Corneliu Florin Buicu, care deține și funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru sanatate și familie din Camera Deputaților, a scris vineri, 7 aprilie, pe pagina sa de Facebook, un mesaj special cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatații. "Sanatate și La Mulți Ani cu ocazia Zilei…

- Este alerta intr-o localitate din Mureș, unde un urs s-a apropiat mai multe zile rand de gospodariile oamenilor. Animalul a aparut in localitatea Corunca și a intrat in curțile localnicilor, care s-au baricadat in case. Inainte sa se intample vreo nenorocire, autoritațile au incercat sa alunge ursul…

- Sediul Administrației Bazinala de Apa (ABA) Mureș a gazduit marți, 21 martie, vernisajul celei de-a zecea ediții a expoziției de arta, care conține lucrari de pictura și afișe, organizata pentru a celebra Ziua Mondiala a Apei, zi sarbatorita anual in data de 22 martie. 28 de picturi și afișe Expoziția…

- Administratia Bazinala de Apa (ABA) Mures celebreaza Ziua Mondiala a Apei din 22 Martie impreuna cu parteneri si colaboratori, respectiv administratii publice judetene si locale, institutii publice, beneficiari ai serviciilor de gospodarire a apelor, unitati de invatamant, organizatii non-guvernamentale,…

- Luni, 20 martie, de la ora 12.30, in Sala Festiva a Colegiului Național ,,Vasile Lucaciu”, pentru a celebra Ziua Internaționala a Francofoniei și Ziua Mondiala a Poeziei, printr-o intalnire dintre scriitorii maramureșeni și elevii care i-au tradus. Textele talmacite de lucaciști se vor materializa intr-un…

- Cele 15 zile de lectura cu voce tare care au legat Ziua Internaționala a Cititului Impreuna – ZICI – de Ziua Naționala a Lecturii s-au bucurat de un real succes, a anunțat joi, 16 februarie, Biroul de presa al Bibliotecii Județene Mureș. "Peste 100 de cadre didactice au raspuns provocarii noastre, astfel…

- Pompierii Punctului de Lucru Sovata au intervenit de urgența sambata, 11 februarie, in jurul orei 20.00, cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare și doua ambulanțe SMURD dintre care una cu medic, in localitatea Trei Sate, pe strada Principala, in urma producerii unui accident rutier in…

- Administrația mun. Tg.Mureș se angajeaza sa construiasca tot mai multe creșe și gradinițe, dupa ce a constatat ca exista o problema serioasa pentru parinții cu copii mici din lipsa unor astfel de edificii. Primarul municipiului, Soos Zoltan, a anunțat ca semnat joi autorizația de construcție pentru…