Italienii, chemaţi să voteze la un referendum privind reducerea numărului de parlamentari Italienii sunt chemati sa mearga la vot, în cadrul unui referendum national asupra reducerii numarului de parlamentari, dar si în alegeri regionale, inclusiv în Toscana, bastion al stângii de peste o jumatate de secol pe care vizeaza sa-l cucereasca extrema dreapta, informeaza agenția AFP, citata de Agerpres. Sapte regiuni, cu peste 20 de milioane de locuitori, trebuie sa-si aleaga presedintii. În trei dintre ele, o posibila victorie a dreptei ar fi o lovitura pentru guvernului lui Giuseppe Conte, coalitie formata în urma cu un an între Miscarea 5 Stele… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

