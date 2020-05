Stiri pe aceeasi tema

- Despre faptul ca vinul rosu este un excelent antioxidant, care ajuta sistemul imunitar, se stie de mult și sunt doctori care recomanda cate un pahar pe zi tocmai in acest scop. Un studiu intreprins la Napoli demonstreaza ca resveratrol, o substanța conținuta de vinul roșu, este capabil sa se bata cu…

- Medicamentul experimental antiviral Remdesivir, aflat momentan in teste și produs de compania Gilead Sciences, va deveni, cel mai probabil, standardul in tratarea COVID-19 . In urma unui studiu clinic, primele rezultate au aratat ca, datorita lui, anumiți pacienți s-au recuperat mai repede de la boala…

- Neumifil este un spray nazal administrat in tratamentul gripei si al problemelor respiratorii, dar ar putea fi eficient și impotriva coronavirusului, sunt de parere cercetatorii. Un studiu realizat de Universitatea St. Andrews, in Scoția, arata ca Neumifilul impiedica noul coronavirus sa se…

- Aeronava C-27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane a aterizat. Medicii si asistentii romani plecati sa sprijine medicii italieni in lupta impotriva noului coronavirus s-au intors in tara. De asemenea, o aeronava C-27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane a decolat in aceasta dimineata de la Baza 90 Aeriana…

- Romania va folosi tratamentul cu plasma pentru tratarea cazurilor grave de infectare cu noul coronavirus. Medicii vor recolta plasma din sangele pacientilor vindecati, iar aceasta va fi transferata bolnavilor aflati in stare critica pentru a-i ajuta sa lupte cu virusul.

- Hidroclorochina nu este mai eficienta decat alte tratamente pentru Covid-19, arata un studiu realizat in China. Medicii avertizeaza ca toate medicamentele pentru Covid-19 sunt folosite cu titlu...

- Romania intra in scenariul 3 dupa ce a fost confirmat cazul cu numarul 109 de persoana cu coronavirus. Ce presupune asta? Pana in acest moment, este stabilit ca Sars-Cov-2 este transmis de la persoana la persoana printr-un contact apropiat cu un individ infectat, simptomatic, in principal prin picaturi…