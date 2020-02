Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști, jandarmi, reprezentanți ai DSP și SMURD au descins, marți seara la casa familiei din Bilteni, acolo unde cetațeanul italian diagnosticat cu coronavirus și-a vizitat socri și l-a lasat pentru patru zile pe baiețelul sau. Ancheta epidemiologica a avut loc și la Tg-Jiu, la apartamentul…

- Managerul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș”, Adrian Streinu-Cercel, a explicat ca riscul ca italianul diagnosticat cu coronavirus sa fi fost contagios in perioada in care s-a aflat in Romania este foarte mic, avand in vedere ca boala s-a manifestat la doua zile dupa ce a plecat din țara.„Riscul…

- Italianul infectat cu noul coronavirus a calatorit in Craiova, unde a fost 5 zile, in perioada 18-22 februarie. Revenit in Italia, acesta s-a prezentat la urgența cu simptome de gripa. Dupa teste, acesta a fost gasit pozitiv pentru coronavirus și a fost transportat de urgența la un spital din Rimini,…

- Ministrul propus al Sanatatii, Victor Costache, a afirmat, miercuri, la audierea din comisiile parlamentare de specialitate ca decizia de demitere din functia de sef de sectie a profesorului Mircea Beuran nu ii apartine, aceasta fiind luata de catre managerul Spitalului de Urgenta Floreasca. „Demiterea…

- Un cetatean roman de pe nava de croaziera Diamond Princess, aflata in apele teritoriale japoneze, a fost depistat pozitiv cu virusul pneumoniei virale (coronavirus), informeaza joi Ministerul Afacerilor Externe. Cetateanul roman a fost transferat pentru izolare si tratament la un spital japonez specializat…

- Autoritațile chineze au anunțat marți ca la nivelul Chinei continentale au fost inregistrate pana in prezent 1.011 cazuri de decese provocate de epidemia de coronavirus, ceea ce inseamna ca numarul total al deceselor la nivel mondial se ridica acum la 1.013, informeaza CNN.Citește și: Raed…

- Ziarul Unirea Video| COȘMARUL epidemiei de coronavirus: Bolnavi zac pe jos in spitale și garile pazite cu arme automate. Cat de grava este situația Sambata, China a confirmat ca 41 de oameni au murit pana acum din cauza noului coronavirus care a infectat peste 1.300 de persoane la nivel mondial, in…

