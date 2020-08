Stiri pe aceeasi tema

- Trei tineri, printre care și o fata de 14 ani, au fost prinși de jandarmii din Hunedoara, cand amenințau cu batele un barbat de 20 de ani, caruia i-au furat telefonul mobil.Potrivit IJJ Hunedoara, jandarmii au fost sesizați prin 112 ca pe Bulevardul Nicolae Balcescu din Deva, in spatele unei…

- O tanara din cartierul Viișoara s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost prinsa de jandarmi ca a furat mai multe produse dintr-un hipermaket din municipiu. Jandarmii din cadrul Detasamentului 1 Mobil Bistrita, au intocmit actele de sesizare pe numele unei femei de 26 de ani din cartierul Viișoara din…

- Un barbat din municipiul Bistrita si-a pierdut portofelul plin cu bani si acte, aseara in jurul orei 21.30. Jandarmii din cadrul Detasamentului 1 Mobil care se aflau in misiune in zona complexului comercial din strada Calea Moldovei, l-au gasit si au trecut la identificarea proprietarului. Astfel, jandarmii…

- Un barbat care a spart cutia milei de la Manastirea Hadambu, din comuna Ciurea, apoi a furat cei 2.000 de lei donati de enoriasi a fost prins de politisti, in cauza fiind deschis dosar pentru pentru furt calificat. Hotul este suspectat ca ar fi comis fapte similare si in alte judete.

- Trei tineri din Constanta au spart 34 de case din Birmingham si Black Country, Marea Britanie și au reusit sa fure aur, bani, bijuterii și chiar și pusculitele cu bani ale copiilor. Politistii britanici i-au prins dupa ce au facut legatura dintre o grupare de hoti care au spart 400 de locuințe, informeaza…

- In urma verificarilor si a declaratiilor persoanelor implicate, jandarmii au stabilit ca tanarul a citit un anunt pe o pagina de internet si a contactat vanzatorul unui telefon mobil, cu intentia de a-l cumpara. Dupa ce s-au intalnit, tanarul a profitat de neatentia vanzatorului angrenat in discutii…

- Politistii au efectuat, joi, sapte perchezitii in municipiul Ploiesti, dar si in alte trei localitati intr-un dosar de proxenetism si talharie, patru persoane fiind retinute.Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, din cercetari a reiesit ca, in perioada martie-mai,…

- In urma actiunilor specifice de patrulare echipajele de jandarmerie din cadrul unitatii au identificat si adoptat masurile legale specifice impotriva unor persoane care au savarsit anumite fapte penale. In ziua de 5 mai a.c., in jurul orei 13.00, doi barbați au fost depistați in timp ce scoteau din…