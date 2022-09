Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciului Teritorial Iasi au depistat un barbat cercetat pentru savarsirea infractiunilor de trafic international de droguri de mare risc si trafic intern de droguri de mare risc. Potrivit unui comunicat…

- Un italian si un roman care au vandut cocaina in Bucuresti si in Caracal pentru suma de 100 de euro pe gram au fost arestati preventiv pentru trafic de droguri in forma continuata. Oficial de la DIICOT La data de 03.09.2022, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata…

- Un traficant din județul Dolj a fost prins in flagrant cand ii vindea altuia 150 de grame de canabis pentru care a primit 6.700 de lei. Ambii inculpați au fost reținuți. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism Craiova au reținut pentru 24 de ore doi…

- Sase cetateni romani si moldoveni au fost trimisi in judecata de procurorii DIICOT intr-un dosar in care sunt acuzati ca ar fi constituit un grup infractional specializat in producerea ilegala de tigarete. Anchetatorii spun ca membrii grupului au achizitionat o fabric și au produs in mod ilegat 2 milioane…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Galati impreuna cu politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Galati au efectuat activitati de urmarire penala pe linia combaterii traficului de droguri…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Cluj au retinut duminica, 17 iulie, un barbat suspectat de savarsirea infractiunii de efectuare de operatiuni cu substante susceptibile de a produce efecte psihoactive in forma continuata.

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Galati au dispus retinerea pentru 24 de ore a doi inculpati, cercetati pentru savarsirea infractiunilor de introducere in tara de droguri de mare risc si trafic de droguri de mare risc.…

- Procurorii si politistii au efectuat, marti, perchezitii la persone banuite ca ar fi recrutat familii vulnerabile din Romania pe care le-ar fi dus in Germania pentru a obtine de pe urma lor indemnizatii acordate de statul german pentru cresterea si ingrijirea copiilor minori, precum si alte ajutoare…