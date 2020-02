Stiri pe aceeasi tema

- Planul de pace al presedintelui american Donald Trump menit sa puna capat conflictului dintre Israel si palestinieni, supranumit "Acordul secolului", va muri inaintea lui Trump, a spus miercuri liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, potrivit unei postari pe contul sau oficial de Twitter,…

- Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a susținut, astazi, la Consiliul Național al PNL, organizarea de alegeri anticipate pentru „a ieși din spirala periculoasa a socialiștilor”. Lider al Ligii Aleșilor Locali din PNL, Gheorghe Flutur a spus ca cel mai important pas in momentul de fața pentru PNL…

- "De-ați ști ce mesaj a transmis colegului Mihai Popșoi domnul Basescu in acel moment, ar fi fost, indiscutabil, titlu de știri in toata presa moldava!", a scris pe pagina sa de Facebook, deputatul Sergiu Sirbu, care apare intr-o poza cu Basescu si Popsoi.

- Jurnalistii rusi fac din tantar armasar. Televiziunea de stat din Rusia sustine ca a realizat un asa-zis interviu cu presedintele ucrainean, Vladimir Zelenski, pe care l-au prezentat drept unul vast si complet, dar care de fapt a durat doar un minut.

- Dezvaluiri explozive despre negocierile purtate de Liviu Dragnea. Potrivit surselor Realitatea Plus, in permisia de o zi pe care a avut-o pe 31 octombrie fostul lider PSD a avut discuții cu mai mulți social democrați.Sursele citate spun ca Dragnea s-a intalnit cu Lia Olguța Vasilescu, Florin…

- Nu exista date care sa confirme existenta unui cetatean roman printre persoanele retinute sau arestate sub acuzatii de sprijin sau de apartenenta la organizatii teroriste in Turcia, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis joi AGERPRES. Precizarea MAE vine…

- "Au trecut trei zile de la alegerile prezidentiale din primul tur. In aceste trei zile, nimeni dintre cei care intra in turul doi nu au cerut sprijinul nostru, nu au cerut sprijinul comunitatii maghiare pentru turul doi. In aceste conditii, daca nu au cerut sprijinul nostru nu putem sustine acesti…

- Presedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, a declarat luni ca informatii obtinute din diverse ministere arata ca Guvernul ar viza o serie de masuri "nepopulare", precum reduceri de personal. "Aici este o joaca pe care actualul guvern o face. Au de gand sa ia foarte multe masuri si foarte multe…